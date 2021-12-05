Гинцбург развеял три популярных мифа о вакцинах от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял три популярных мифа о коронавирусе. В первую очередь, он коснулся медицинских масок: он опроверг слухи о том, что такая мера защиты якобы не помогает защититься от заражения.

«Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — указал Гинцбург в эфире телеканала НТВ.

Медик также добавил, что если маску надевает вакцинированный человек, это дает возможность не заразить никого в том случае, если привитый человек переносит вирус. Кроме того, специалист прокомментировал данные о том, что переболевшим не стоит вводить себе двухкомпонентный препарат, лучше отдать предпочтение однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт».

«Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться „Спутником Лайт“. Далее, если человеку <…> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом», — сказал Гинцбург.

Эксперт посоветовал после первой прививки сдать тест на антитела. Если титр покажет 300 или выше, в этом случае можно не ставить второй компонент. Но если человек по каким-то причинам не смог узнать уровень антител, то целесообразно будет все-таки поставить себе и вторую прививку.

Третий слух, который опроверг Гинцбург — то, что препараты для профилактики коронавируса негативно сказываются на возможности человека завести детей. Он сказал, что это неправда, и эксперты давно получили полноценные тому доказательства. По его словам, после вакцинации нет никаких перемен в работе генов человека. Однако у тех мужчин, которые переболели коронавирусной инфекций, система репродукции действительно может оставаться угнетенной на протяжении долгого времени.