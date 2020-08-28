Гинцбург развеял слухи о «страшных» побочных эффектах вакцины от COVID-19

По данным издания, Гинцбург испытал вакцину на себе и после вакцинации у него не наблюдалось никаких побочных эффектов.

«Там перечислены все возможные побочные явления. У нас на этой платформе созданы вакцины против вируса MERS и против вируса Эбола, их получили на сегодняшний день больше 3,5 тысячи человек», — уточнил специалист.

По его словам, единственный побочный эффект, который мог быть у испытателей вакцины — повышение температуры до 38 градусов.