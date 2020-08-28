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    28 августа 2020, 20:01

    Гинцбург развеял слухи о «страшных» побочных эффектах вакцины от COVID-19

    Артур Блянихов

    Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заверил Life, что российская вакцина от коронавируса безопасна.

    По данным издания, Гинцбург испытал вакцину на себе и после вакцинации у него не наблюдалось никаких побочных эффектов.

    «Там перечислены все возможные побочные явления. У нас на этой платформе созданы вакцины против вируса MERS и против вируса Эбола, их получили на сегодняшний день больше 3,5 тысячи человек», — уточнил специалист.

    По его словам, единственный побочный эффект, который мог быть у испытателей вакцины — повышение температуры до 38 градусов.

    Новости SMI.FM