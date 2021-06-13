Гинцбург рассказал об оригинальных штаммах коронавируса в Москве

В России и в частности в Москве есть оригинальные штаммы коронавируса. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, сейчас специалисты центра ведут активное изучение этих мутаций, выясняя их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов.

За последние несколько дней в Москве произошел резкий рост заболеваемости ковидом. За минувшие сутки в столице было выявлено 7704 случаев COVID-19. Это на тысячу больше, чем было 12 июня.

Власти Москвы ужесточили антиковидные ограничения и решили сделать кампанию по вакцинации более привлекательной с помощью розыгрыша автомобиля. Мэр города Сергей Собянин заявил, что сам уже успел ревакцинироваться.

«Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первую компоненту „Спутника V“. Чувствую себя хорошо», — написал он в своем блоге.