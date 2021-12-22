Гинцбург рассказал о разработке вакцины от коронавируса для детей до 6 лет

Вакцина от коронавируса для детей в возрасте до шести лет вскоре будет разрабатываться в России. Об этом Тульской службе новостей рассказал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Предполагается, что вакцина будут выпущена в форме назального спрея, чтобы избежать побочных эффектов. Пока что ведутся испытания вакцины для детей постарше — в возрасте от шести до 12 лет.

«Думаю, меньше чем через полгода вакцина для детей от ноля до 12 лет попадет в оборот. Что касается детей от ноля до шести лет — для них тоже будет своя вакцина против COVID-19», — сказал Гинцбург.

Разработка вакцины для самых маленьких детей начнется тогда, когда пройдут испытания вакцины для детей постарше.