Гинцбург рассказал, как сочетать вакцины от гриппа и коронавируса

Осень — время, когда специалисты рекомендуют прививаться от гриппа. Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ИА Nation News, как комбинировать вакцинацию от гриппа и от коронавируса.

Согласно официальным инструкциям, пауза между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должна составлять один месяц.

«Но, с моей точки зрения, достаточно двух недель. Однако все зависит от того, какой вакциной от гриппа человек прививается — на данный момент есть пять-шесть зарегистрированных вариантов. Я же, когда говорил о промежутке в две недели, имел в виду вакцину против гриппа под названием „Гриппол плюс“», — сказал Гинцбург.

От добавил, что упомянутая вакцина безопасно сочетается с вакциной «Спутник V». При выборе другой вакцины от гриппа лучше предварительно проконсультироваться с врачом.