Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация от коронавируса

Назальная вакцина против коронавируса, которую сейчас разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет состоять из двух компонентов. Однако если применять ее для ревакцинации, в качестве бустерной дозы, то может быть достаточно и одного компонента. С таким заявлением выступил директор центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он в комментарии для «РИА Новости».

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов отмечал, что назальная вакцинация проходит абсолютно безболезненно, она обладает минимальными побочными эффектами. При этом у нее ест неоспоримый плюс — посредством нее создается дополнительный барьер для инфекции, который выражается в образовании иммунитета в верхних дыхательных путях.

Центр имени Гамалеи к настоящему моменту успел разработать несколько вакцин против коронавируса. Это Спутник V», который уже доказал свою эффективность и активно используется более чем в 70 странах мира, «Спутник Лайт», который прежде всего используется для бустерной вакцинации, и «Спутник М» — для подростков.