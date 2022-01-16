Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация от коронавируса
Глава центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация от коронавируса
Назальная вакцина против коронавируса, которую сейчас разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет состоять из двух компонентов. Однако если применять ее для ревакцинации, в качестве бустерной дозы, то может быть достаточно и одного компонента. С таким заявлением выступил директор центра Александр Гинцбург.
«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он в комментарии для «РИА Новости».
Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов отмечал, что назальная вакцинация проходит абсолютно безболезненно, она обладает минимальными побочными эффектами. При этом у нее ест неоспоримый плюс — посредством нее создается дополнительный барьер для инфекции, который выражается в образовании иммунитета в верхних дыхательных путях.
Центр имени Гамалеи к настоящему моменту успел разработать несколько вакцин против коронавируса. Это Спутник V», который уже доказал свою эффективность и активно используется более чем в 70 странах мира, «Спутник Лайт», который прежде всего используется для бустерной вакцинации, и «Спутник М» — для подростков.