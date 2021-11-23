Гинцбург посоветовал пожилым ревакцинироваться «Спутником V»

Людям старше 65 лет с большой вероятностью стоит ревакцинироваться «Спутником V». Ведь реактивность иммунной системы с годами понижается. Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если после первого компонента или „Спутника Лайт“ у человека образовалось больше 300–500 BAU/мл, то вторым компонентом ревакцинироваться не нужно», — сказал Гинцбург газете «Известия».

Он отметил, что на данный момент «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя мРНК-вакцинами — Moderna и Pfizer.

«Когда специфичность S-белка поменялась, то и эффективность Pfizer и Moderna упала до 50%, в отличие от «Спутника», — добавил директор Центра имени Гамалеи.

Эффективность российской «Спутник V», по его данным, сейчас составляет от 83% до 90%.

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что тем, кто прошел ревакцинацию летом, этой зимой делать ничего не нужно. Вновь привиться следует до лета 2022 года. Он считает, что если человек прошел первую ревакцинацию, то вторую надо проходить позже, чем через полгода.

Ранее Гинцбург заявил, что пандемия закончится при коллективном иммунитете, который будет не ниже 70-75%. Для этого темпы вакцинации надо усилить по крайней мере в три-четыре раза.