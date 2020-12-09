Гинцбург посоветовал не употреблять алкоголь 3 дня после прививки от коронавируса

Врачи не просят полностью исключить алкоголь во время вакцинации от коронавируса. От его употребления стоит воздержаться в течение трех дней после прививки. Такое заявление сделал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — сказал Гинцбург. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что данное правило действует не только для «Спутника V», но и для других вакцин. Ведь употребление алкоголя в больших количествах может сильно снизить иммунитет и, следовательно, эффект от прививок.

По его словам, в течение 42 дней, когда формируется иммунитет к коронавирусной инфекции, лучше не принимать лекарства, которые подавляют иммунную систему. Об этом сообщил «Интерфакс».

От употребления спиртных напитков нужно отказаться на три дня после каждой вакцинации, заключил специалист.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что от алкоголя стоит воздержаться как за несколько дней до вакцинации, так и на некоторое время после. Также лучше отказаться от сигарет.