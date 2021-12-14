Гинцбург пообещал через неделю дать ответ об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» к штамму коронавируса «омикрон» появятся на следующей неделе. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно и утвердительно ответить на все те вопросы, которые возникают у нашего населения (по поводу свойств штамма „омикрон“ и эффективности относительно вакцины — прим. ред.)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург добавил, что пока рано говорить об эффективности разработанного Центром имени Гамалеи «Спутника V» относительно «омикрон»-штамма, нужно провести ряд исследований.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» Роспотребнадзора и Центр имени Гамалеи Минздрава России стала изучать штамм «омикрон», образцы которого взяты у заразившихся россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря сообщила о создании в России тестов для выявления «омикрона», пока их используют в ЮАР.