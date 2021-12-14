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    14 декабря 2021, 15:17

    Гинцбург пообещал через неделю дать ответ об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

    Наза Салех Захи

    Первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» к штамму коронавируса «омикрон» появятся на следующей неделе. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

    Гинцбург пообещал через неделю дать ответ об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

    «Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно и утвердительно ответить на все те вопросы, которые возникают у нашего населения (по поводу свойств штамма „омикрон“ и эффективности относительно вакцины — прим. ред.)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

    Гинцбург добавил, что пока рано говорить об эффективности разработанного Центром имени Гамалеи «Спутника V» относительно «омикрон»-штамма, нужно провести ряд исследований.

    Ранее сообщалось, что центр «Вектор» Роспотребнадзора и Центр имени Гамалеи Минздрава России стала изучать штамм «омикрон», образцы которого взяты у заразившихся россиян.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря сообщила о создании в России тестов для выявления «омикрона», пока их используют в ЮАР.