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    12 июня 2021, 14:40

    Гинцбург оценил мощь российской «армии охотников за микробами»

    Андрей Иванов

    Поддержание научных школ и приоритет воспитания молодых ученых помогли создать в России эффективную «армию охотников за микробами». Она побеждает вызовы, брошенные патогенными микроорганизмами. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Гинцбург оценил мощь российской «армии охотников за микробами»

    «Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаемся от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим — и победим, потому что наша страна располагает самой эффективно и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

    Гинцбург подчеркнул, что эта армия может защитить весь мир. Ранее директор Центра имени Гамалеи объяснил рост числа ежесуточно выявляемых случаев ковида в стране. По его словам, это происходит на фоне увеличения социальной активности людей после зимы.

    9 июня указом президента России Владимира Путина Гинцбургу и его коллегам вручили государственную премию за создание вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет Ura.ru.