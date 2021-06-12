Гинцбург оценил мощь российской «армии охотников за микробами»

Поддержание научных школ и приоритет воспитания молодых ученых помогли создать в России эффективную «армию охотников за микробами». Она побеждает вызовы, брошенные патогенными микроорганизмами. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие, с помощью которого мы очень эффективно защищаемся от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим — и победим, потому что наша страна располагает самой эффективно и наиболее хорошо подготовленной армией охотников за микробами», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Гинцбург подчеркнул, что эта армия может защитить весь мир. Ранее директор Центра имени Гамалеи объяснил рост числа ежесуточно выявляемых случаев ковида в стране. По его словам, это происходит на фоне увеличения социальной активности людей после зимы.

9 июня указом президента России Владимира Путина Гинцбургу и его коллегам вручили государственную премию за создание вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет Ura.ru.