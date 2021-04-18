Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина российским препаратом от коронавируса

Вакцинация президента Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс и подстегнула россиян к тому, чтобы тоже сделать прививку, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению ученого, то, что президент использовал отечественную вакцину, безусловно, повысила доверие к препарату.

«Это, естественно, имело положительный резонанс», — сказал Гинцбург в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Прививку с первым компонентом российской вакцины Путин сделал 23 марта. Через три недели президент получил вторую дозу препарата. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства чувствует себя хорошо.

По словам самого президента, после прививки у него был только легкий дискомфорт в левом плече. Каким именно препаратом привился Путин, раскрывать не стали.

На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова. Все эти препараты двукомпонентные.