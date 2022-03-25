Гинцбург опроверг информацию о том, что он уехал в Израиль

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о том, что якобы уехал в Израиль. Слухи про его отъезд появились в одном из анонимных Telegram-каналов. Об этом написал ТАСС.

Гинцбург признался, что в основном не ездит никуда дальше Московской кольцевой автомобильной дороги.

«Свидетели — пять сотрудников, которые сейчас у меня в кабинете находятся в Центре имени Гамалеи в Москве, и моя супруга, которая проживает вместе со мной. Центр имени Гамалеи всегда отвечал и отвечает во многом за биологическую безопасность страны, поэтому отсутствие директора на рабочем месте просто в принципе невозможно», — процитировала Гинцбурга «Политика Сегодня».

В центре Гамалеи была разработана первая в России вакцина от коронавируса «Спутник V», а затем был создан препарат «Спутник Лайт».