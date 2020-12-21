Гинцбург объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19

Если у одного из членов семьи выявят COVID-19, не факт, что заболеют все остальные. Так происходит из-за высокого уровня интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни. Такое пояснение дал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург президенту России Владимиру Путину.

«У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета», — ответил ученый на просьбу Путина объяснить человеческим языком, почему кто-то в семье после вакцинации заболевает COVID-19, а кто-то нет. Его цитирует РИА «Новости».

Гинцбург добавил, что в этой ситуации не требуется включения более глубокого иммунитета после прививки.

«Человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно», — подчеркнул руководитель Центра имени Гамалеи. Путин отметил, что вакцина в любом случае работает, и поздравил Гинцбурга с этим.

Беседа российского лидера с микробиологом состоялась во время видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между Центром имени Гамалеи и фармацевтической компанией AstraZeneca.