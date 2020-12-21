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    21 декабря 2020, 15:20

    Гинцбург объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19

    Андрей Иванов

    Если у одного из членов семьи выявят COVID-19, не факт, что заболеют все остальные. Так происходит из-за высокого уровня интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни. Такое пояснение дал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург президенту России Владимиру Путину.
    Гинцбург объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19

    «У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета», — ответил ученый на просьбу Путина объяснить человеческим языком, почему кто-то в семье после вакцинации заболевает COVID-19, а кто-то нет. Его цитирует РИА «Новости».

    Гинцбург добавил, что в этой ситуации не требуется включения более глубокого иммунитета после прививки.

    «Человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно», — подчеркнул руководитель Центра имени Гамалеи. Путин отметил, что вакцина в любом случае работает, и поздравил Гинцбурга с этим.

    Беседа российского лидера с микробиологом состоялась во время видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между Центром имени Гамалеи и фармацевтической компанией AstraZeneca.