Гинцбург объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19
«У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета», — ответил ученый на просьбу Путина объяснить человеческим языком, почему кто-то в семье после вакцинации заболевает COVID-19, а кто-то нет. Его цитирует РИА «Новости».
Гинцбург добавил, что в этой ситуации не требуется включения более глубокого иммунитета после прививки.
«Человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно», — подчеркнул руководитель Центра имени Гамалеи. Путин отметил, что вакцина в любом случае работает, и поздравил Гинцбурга с этим.
Беседа российского лидера с микробиологом состоялась во время видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между Центром имени Гамалеи и фармацевтической компанией AstraZeneca.