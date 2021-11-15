Гинцбург объяснил, могут ли привитые люди заразить других коронавирусом

Глава национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, привитые от коронавируса, не могут заразить других. Об этом он сообщил Общественной службе новостей.

Вакцинированные люди иногда могут болеть ковидом — чаще всего болезнь у них проходит в легкой форме. Однако заразить других при этом они не могут, заявил ученый.

«Если уровень антител высокий, а у вакцинированных „Спутником V“ людей он высокий, они не могут быть носителем вируса. У них стерильный иммунитет», — объяснил Гинцбург.