Гинцбург объяснил короткие сроки создания российской вакцины от коронавируса
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург разъяснил RT, что у отечественных специалистов была наработанная база при создании вакцины от коронавируса. Это и помогло ускорить завершение работы.
«Вакцина против вируса Эбола — это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против COVID-19», — обратил внимание специалист.
По его словам, весь опыт, использованный при разработке той вакцины, не просто пригодился, а был как матрица перенесен при создании вакцины от коронавируса.