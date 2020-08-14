Гинцбург объяснил короткие сроки создания российской вакцины от коронавируса

«Вакцина против вируса Эбола — это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против COVID-19», — обратил внимание специалист.

По его словам, весь опыт, использованный при разработке той вакцины, не просто пригодился, а был как матрица перенесен при создании вакцины от коронавируса.