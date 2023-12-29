Общество 29 декабря 2023, 11:47 Гинеколог ВОЗ Ерофеева предложила предоставить россиянкам бесплатную контрацепцию

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Акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева предложила эффективный способ борьбы с абортами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Врач призвала власти РФ обеспечить женщин бесплатной контрацепцией. Также возможен вариант с предоставлением соответствующих средств на льготной основе, добавила специалист.

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По ее мнению, уговоры в данной ситуации не помогут. Беременная женщина примет то решение, которое ей удобно в данный момент.