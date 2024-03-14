Общество 14 марта 2024, 11:06 Гинеколог Сурсяков заявил о необходимости договариваться с людьми в возрасте 25-30 лет о рождении ребенка

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Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Владимир Сурсяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что врачам и государству следует научиться договариваться с людьми, чтобы они рожали первого ребенка в возрасте 25-30 лет.

По словам медика, это было бы уже неплохой тенденцией, так как сейчас все больше людей не хотят заводить ребенка, пока сами более менее не встанут на ноги. В этом смысле время СССР сильно отличались.

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«Опыт СССР — человек выходит из школы, он практически взрослый человек. Сейчас другое время. Если нам удастся договориться с людьми рожать в районе 25-30 лет, это, на мой взгляд, будет уже хорошо», — отметил врач.

В 18 и даже в 25 лет люди понимают, что не готовы осознанно рожать, не создав условий для развития будущему ребенку.