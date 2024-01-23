23 января 2024, 13:31
Гинеколог Шарапова назвала домашние роды опасными и бессмысленными
Акушер-гинеколог высшей категории Ольга Шарапова указала на опасность и бессмысленность домашних родов. Порой осложнения возникают даже при здоровой беременности, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт отметила, что во время продвижения по родовому каналу малыш может неправильно повернуться. В таком случае без квалифицированной помощи не обойтись, пояснила врач.
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По ее словам, сейчас родильные дома оборудованы палатами, условия в которых приближены к домашней обстановке. Поэтому нет смысла отказываться от возможностей современной медицины.
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