Общество 23 января 2024, 13:31 Гинеколог Шарапова назвала домашние роды опасными и бессмысленными

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Акушер-гинеколог высшей категории Ольга Шарапова указала на опасность и бессмысленность домашних родов. Порой осложнения возникают даже при здоровой беременности, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что во время продвижения по родовому каналу малыш может неправильно повернуться. В таком случае без квалифицированной помощи не обойтись, пояснила врач.

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По ее словам, сейчас родильные дома оборудованы палатами, условия в которых приближены к домашней обстановке. Поэтому нет смысла отказываться от возможностей современной медицины.