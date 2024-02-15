15 февраля 2024, 17:20
Гинеколог Серов назвал раннее начало половой жизни неблагоприятным фактором
Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов предостерег от начала половой жизни в подростковом и препубертатном возрасте. Об этом сообщил «Ридус».
По словам эксперта, преждевременное вступление в интимную связь является неблагоприятным фактором. Среди последствий — закрепление негативных моделей полового поведения.
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Врач отметил, что на такой шаг подростков обычно толкает любопытство.
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