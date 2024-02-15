Общество 15 февраля 2024, 17:20 Гинеколог Серов назвал раннее начало половой жизни неблагоприятным фактором

Читать 360tv в

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов предостерег от начала половой жизни в подростковом и препубертатном возрасте. Об этом сообщил «Ридус».

По словам эксперта, преждевременное вступление в интимную связь является неблагоприятным фактором. Среди последствий — закрепление негативных моделей полового поведения.

Реклама

Врач отметил, что на такой шаг подростков обычно толкает любопытство.