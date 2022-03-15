Гинеколог Пикаускайте рассказала о влиянии стресса на зачатие и беременность

Беременные женщины, а также те, кто желает зачать ребенка, в случае стресса могут получить нежелательные проблемы. Об этом рассказала акушер-гинеколог Дайва Пикаускайте, написала «Газета.ru».

Стресс провоцирует выработку гормонов, влияющих на работу репродуктивной системы.

«Они подавляют либидо, а у женщин также вызывают нарушения менструального цикла. Менструация может начаться раньше срока, позже или на какое-то время пропасть вовсе. Это влечет за собой закономерные последствия: овуляция может также отсутствовать, а значит, женщина становится не способна зачать», — объяснила врач.

Во время беременности стресс представляет угрозу выкидыша, причем это может произойти на любом сроке. Гормоны стресса могут повлиять не только на внутриутробное развитие, но и в дальнейшем сказаться на жизни ребенка. Если в период беременности женщина сильно нервничала, ребенок может получить синдром дефицита внимания и аутистические нарушения.