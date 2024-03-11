Общество 11 марта 2024, 14:33 Гинеколог Негорелова: острая боль внизу живота у женщин — повод вызвать скорую помощь

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Неприятные ощущения внизу живота могут беспокоить многих женщин. Гинеколог Софья Негорелова отметила, что порой боль вызывают проблемы с ЖКТ и мочевыделительной системой, передала «Вечерняя Москва».

Врач также посоветовала обратить внимание на здоровье репродуктивной системы. В данном случае необходимо рассмотреть связь с менструальным циклом и оценить вероятность беременности.

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Однако в любой ситуации острая боль и ухудшение состояния — повод немедленно вызвать бригаду скорой помощи, заявила эксперт.