Гинеколог назвала альтернативу прокладкам

Искусственно созданный повышенным спросом дефицит прокладок и тампонов создает множество неудобств женщинам. Врач-гинеколог Елена Петровская рассказала для издания «МедикФорум», что заменить привычные средства гигиены можно менструальными чашами.

Чаша представляет из себя силиконовую емкость в виде капы с хвостиком, которая устанавливается на шейке матки и собирает все выделения. Чашу можно мыть по мере необходимости, удобство заключается в том, что она многоразовая.

«У меня есть несколько пациенток, которые пользуются менструальными чашами не первый год и очень довольны. Аллергия на магазинные прокладки и тампоны — не редкость, вы удивитесь, если узнаете, сколько женщин до сих пор пользуются марлей и ватой, поэтому для них чаши стали настоящим открытием. Отмечу, что в западных странах менструальные чаши используются довольно давно, это не новинка», — говорит Елена Петровская.

Чаши бывают разных размеров и жесткости, поэтому чтобы чаша не доставляла дискомфорта, нужно подобрать такую, которая будет подходить под индивидуальные особенности, написало ИА Nation News.