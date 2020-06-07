Гинеколог назвал оптимальный возраст для родов

Врач-гинеколог объявила, что ранний репродуктивный возраст у женщины длится до 35 лет. И для женщины безопаснее, чтобы первые роды были именно в этот период.

«Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет. В этом возрасте хороший овариальный запас и еще не накоплены генетические поломки. Сколько рожать — это индивидуальный выбор женщины, но оптимальный интервал между родами — два года», — отметила врач-гинеколог Юлиана Абаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Абаевой, за два года организм женщины полностью восстанавливается после родов.

Врач отметила, что роды после 40 лет несут существенные риски, причем как для матери, у которой возможны осложнения, так и для ребенка.