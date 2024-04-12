Общество 12 апреля 2024, 14:21 Гинеколог Милютина: падение спроса на презервативы связано с большими нагрузками и стрессом

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина объяснила причину снижения продаж презервативов в РФ. Россияне стали реже уделять внимание интимной связи, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.

По ее словам, отсутствие активной половой жизни зачастую связано со стрессом, большими нагрузками и другими негативными факторами в крупных городах. В результате интимные отношения уходят на второй план.

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Врач добавила, что сейчас становится все более популярным такой метод контрацепции, как прерванный половой акт. Однако данный способ является не самым надежным.