12 апреля 2024, 14:21
Гинеколог Милютина: падение спроса на презервативы связано с большими нагрузками и стрессом
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина объяснила причину снижения продаж презервативов в РФ. Россияне стали реже уделять внимание интимной связи, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.
По ее словам, отсутствие активной половой жизни зачастую связано со стрессом, большими нагрузками и другими негативными факторами в крупных городах. В результате интимные отношения уходят на второй план.
Реклама
Врач добавила, что сейчас становится все более популярным такой метод контрацепции, как прерванный половой акт. Однако данный способ является не самым надежным.
Врачи
Реклама
Реклама