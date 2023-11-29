Общество 29 ноября 2023, 16:59 Гинеколог Марченко: при возрастной беременности увеличивается риск рождения детей с синдромом Дауна

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Акушер-гинеколог Анна Марченко перечислила минусы возрастной беременности. К таковым относятся появление хронических заболеваний и увеличение частоты хромосомных мутаций, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, после 36 лет у женщины возрастает риск родить ребенка с синдромом Дауна или Патау. Кроме того, повышается вероятность самопроизвольных выкидышей, добавила врач.

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Однако она напомнила, что технологии и развитие системы здравоохранения позволяют решить проблемы возрастных пациенток, желающих стать матерями.