Общество 23 января 2024, 16:09 Гинеколог Исаева развеяла миф об определении пола ребенка по форме живота

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Среди беременных распространен миф об определении пола ребенка по форме живота. Так, округлый и похожий на шар якобы свидетельствует о рождении девочки. В беседе с сайтом «Страсти» акушер-гинеколог Эльвира Исаева назвала этот способ заблуждением.

По ее словам, внешний вид живота — индивидуальная особенность каждый женщины, которая зависит от разных факторов.

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«Например, от размера матки и самого плода, а также от количества околоплодных вод. Важно и состояние мягких тканей женщины, которые находятся в этой области», — пояснила врач.

Она добавила, что форма зависит и от расположения малыша в матке матери.