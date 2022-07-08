Гинеколог Ерофеева призвала женщин не обижаться на термин «старородящая»

Врач — акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала женщин, которые рожают первого ребенка после 27 лет, не обижаться на термин «старородящая». По ее словам, это всего лишь медицинская терминология, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Я призываю женщин не обижаться и не сердиться, их никто не хочет оскорбить. Это медицинская терминология, которая наоборот повышает внимание врача, когда такая женщина находится на учете по беременности. Написанное это в медицинской карте — это сигнал для дежурной бригады в родильном доме или перинатальном центре», — отметила медик.

Ерофеева добавила, что беременность после 27 лет может представлять риск как для малыша, так и для мамы. Врачам хотелось бы, чтобы дети были не только желанными, но и здоровыми.