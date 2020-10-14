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    14 октября 2020, 16:58

    Гинеколог дал советы по беремености в карантин

    Дарья Морозова

    Акушер-гинеколог Екатерина Федорова рассказала, что делать беременным в случае, если снова объявят карантин. Об этом сообщил «Ридус».

    По ее словам, всех необходимых врачей следует посещать, но с соблюдением мер предосторожности. Также врач рекомендовала внимательно следить, соблюдаются ли меры безопасности в медицинских учреждениях.

    При плохом самочувствии Федорова посоветовала пообщаться с лечащим врачом, а при простуде вызывать скорую.

    «Также советую прививать от гриппа членов своей семьи, так как осень и зима — время вирусных заболеваний. С помощью вакцинации вы оградите беременную от лишних рисков», — заключила врач.