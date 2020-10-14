Гинеколог дал советы по беремености в карантин

По ее словам, всех необходимых врачей следует посещать, но с соблюдением мер предосторожности. Также врач рекомендовала внимательно следить, соблюдаются ли меры безопасности в медицинских учреждениях.

При плохом самочувствии Федорова посоветовала пообщаться с лечащим врачом, а при простуде вызывать скорую.

«Также советую прививать от гриппа членов своей семьи, так как осень и зима — время вирусных заболеваний. С помощью вакцинации вы оградите беременную от лишних рисков», — заключила врач.