Общество 17 апреля 2024, 14:41 Гинеколог Банный рассказал, что у беременных может меняться овал лица и цвет кожи

Читать 360tv в

Акушер-гинеколог Денис Банный в разговоре с журналистами «Газеты.ru» рассказал, как преобразуется внешний вид у беременных женщин. По словам медика, прежде всего бросаются в глаза изменения овала лица и цвета кожи.

Некоторые беременные могут наблюдать у себя увеличение носа и губ. Однако женщинам не стоит переживать, поскольку эти особенности связаны с набором веса и обычно проходят после родов, написала Общественная Служба Новостей.

Реклама

Беременность также порой сопровождается отеками и кожными проблемами. В определенных случаях усиливается пигментация на участках тела, добавил врач.