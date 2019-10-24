Гимназии № 2 Балашихи присвоили имя ее выпускника — спецназовца Михаила Грачева, героически погибшего в Чечне при исполнении служебного долга. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Михаил Грачев служил в ОМОНе и трагически погиб в 2000 году, исполняя служебный долг в Чеченской республике — прикрывая отступление сослуживцев во время нападения боевиков на военную колонну. Михаил Грачев посмертно награжден Орденом Мужества.

О присвоении гимназии № 2 имени Михаила Грачева объявил заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев.

«Сегодня важный день в истории нашего образовательного городского учреждения гимназии № 2. Ей присваивается имя настоящего героя — Михаила Николаевича Грачева. В каждом уголке нашей большой родины есть люди, настоящие защитники своего Отечества, которые отдали жизнь для того, чтобы мы с вами жили в мирной стране. Наша с вами общая задача, святой долг — помнить такие подвиги и рассказывать о них будущему поколению», — подчеркнул Сергей Лукичев.

Вместе с начальником Главного управления Росгвардии по Московской области, генерал-майором полиции Олегом Горшковым и родителями Грачева замглавы администрации Балашихи возложил цветы к мемориальной доске.

«Михаил Грачев добросовестно выполнял свой долг от рядового бойца до старшего лейтенанта милиции. За вторую командировку он получил государственную награду — медаль „За отличие в охране общественного правопорядка“», — рассказал Олег Горшков.

В музее при гимназии № 2 установлена экспозиция, посвященная Михаилу Грачеву. Там собраны фотографии выпускника и личные вещи — папка с наградными документами и комплект спортивной формы.