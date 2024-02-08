Общество 08 февраля 2024, 13:03 Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке «Россия» пресс-служба Минтруда России

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Гимн Года семьи впервые прозвучал на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

На выставке 7 февраля состоялся Форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства». В этот день состоялось более 130 мероприятий для всей семьи. Гимн прозвучал в рамках культурной программы, а в ходе деловой программы присутствующим представили основные достижения социальной политики в сфере поддержки семей с детьми. А главным событием развлекательной части стал «Большой детский зимний день рождения».

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Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что социальная политика, проводимая в интересах детства, неразрывно связана с задачами поддержки семьи.

«Именно семья для нас является основной ценностью. Наша общая задача — сделать чтобы крепкая многопоколенная семья была основой России, и чтобы нас становилось больше», — подчеркнула Голикова.

С 1 февраля сумму маткапитала в России проиндексировали на 7,4%.