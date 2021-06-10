Гималайского медвежонка-сироту спасли в Приморье

Осиротевшего гималайского медвежонка, который жил у местных жителей в одном из сел, спасли в Приморском крае. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр».

Сотрудники Охотнадзора изъяли хищника и передали в реабилитационный центр, где уже живут несколько медвежат. Сейчас медведица находится в карантинном вольере. Позднее ей разрешат выйти к группе из шести медвежат. Некоторых из них подбросили к воротам «Тигра», других спас охотнадзор или нашли местные жители.

По словам сотрудников учреждения, найденный медвежонок физически здоров. Однако им не нравится, что он очень привязан к людям. Предположительно, эту зиму хищник проведет в Центре.

«О дальнейшей ее судьбе еще очень рано говорить. Будем наблюдать и делать выводы», — говорится в сообщении.

Центр «Тигр» работает с 2012 года. В нем прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев, а также медвежата-сироты и другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления многие из них начинают самостоятельную жизнь в дикой природе.