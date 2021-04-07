Гималайского медведя стрелка из Новых Вешек показали на видео

Сергей Рогожин, который забрал двух гималайских медведей у родственников стрелка из Новых Вешек, показал одного из них на видео, которое прислал «360». Животных готовят к отправке в Тульскую область.

На видео можно наблюдать, как гималайский мишка разгуливает по вольеру. Сейчас животных чипируют и готовят к отправке в Тульскую область, где они будут жить в парке «Епифаново подворье».

Рогожин ранее подтвердил «360», что забрал двух медведей.

Предприниматель Владимир Барданов 30 марта устроил из своего дома в Новых Вешках стрельбу по правоохранителям, которые приехали к нему для проведения обысков. Барданов забаррикадировался в особняке, в котором во время штурма начался пожар. Хозяин дома погиб. Когда огонь был потушен, силовики вошли внутрь и обнаружили тело Барданова в одной из комнат. Его родственники решили отказаться от животных, которые содержались в вольерах на территории участка. В Росприроднадзоре сообщали, что, помимо медведей, на территории дома обнаружили двух аллигаторов, двух енотов и барсука.