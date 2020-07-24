Гималайский медведь украл мед из улья в Приморье и попал на видео

Редкое видео сняли ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморье. В объектив фотоловушки попал взрослый гималайский медведь, который разоряет улей диких пчел в стволе дерева и лакомится медом.

На кадрах видно, как медведь залез на дерево и, пустив в ход когти и зубы, пытается добраться до меда. В финале ролика он расковырял ствол и до лакомства все-таки добрался.

«Чтобы получить желаемое, медведь несколько дней отрывал от дерева кору, работая „не покладая лап“ даже в дождь, днем и ночью. Результат — правильный мед от правильных пчел», — говорится в сообщении сайта национального парка.

Сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш рассказал, что белогрудые медведи часто лазают по деревьям. Строение их тела идеально приспособлено к полудревесному образу жизни.

Гималайский, или белогрудый, медведь в два раза меньше своего бурого сородича. На деревьях он добывает корм и спасается от врагов. Основной рацион этого животного растительного происхождения.