Гильзу с землей Пискаревского мемориала передали для памятника в Израиле
В Санкт-Петербурге прошла церемония передачи земли с Пискаревского мемориала, которую заложат в основании израильского мемориала, сообщило РИА ФАН.
Гильзу с землей доставят в Иерусалим и заложат в основание мемориала «Свеча памяти». Стелу откроют в январе 2020 года. Памятник посвящен памяти жертв Холокоста, а также блокады Ленинграда.
Торжественное мероприятие в северной столице посетили жители города, включая ветерана Великой отечественной войны Василия Васецкого.
Отмечается, что «Свеча памяти» станет первым памятникам погибшим ленинградским блокадникам, который установят за пределами РФ.