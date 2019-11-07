Гильзу с землей Пискаревского мемориала передали для памятника в Израиле

Гильзу с землей доставят в Иерусалим и заложат в основание мемориала «Свеча памяти». Стелу откроют в январе 2020 года. Памятник посвящен памяти жертв Холокоста, а также блокады Ленинграда.

Торжественное мероприятие в северной столице посетили жители города, включая ветерана Великой отечественной войны Василия Васецкого.

Отмечается, что «Свеча памяти» станет первым памятникам погибшим ленинградским блокадникам, который установят за пределами РФ.