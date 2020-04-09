Gillette передаст российским врачам миллион бритв

Российским медикам вручат миллион одноразовых бритвенных станков Gillette, чтобы поддержать их труд во время пандемии. Такую акцию придумали в Procter&Gamble.

Как сообщили в компании, 5 апреля сотрудники завода Gillette в Санкт-Петербурге вышли в благотворительную смену. Все, что было произведено в течение дня, а это 500 тысяч одноразовых станков, направят медикам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Кемеровской и Новосибирской областях через Фонд продовольствия «Русь».

Кроме этого, Gillette выделит еще 500 тысяч одноразовых бритвенных станков для медицинского персонала в других регионах России.

В компании поблагодарили медиков за титанический труд в столь непростых условиях.

«Задача Gillette в этот непростой период — помочь медработникам „на передовой“, направив усилия на обеспечение их безопасности, чистое бритье способствует более плотному прилеганию маски к лицу, обеспечивая тем самым более эффективную защиту здоровья врачей, медбратьев и медицинских волонтеров», — отметил коммерческий директор категорий «Средства для бритья» и «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе Роман Медведев.

31 марта P&G анонсировал в России корпоративную программу действий на время коронавируса. На первом этапе компания объявила о передаче через фонд продовольствия «Русь» 76 тонн продукции 16 своих ведущих брендов людям, которые находятся в группе риска. Товарами первой необходимости обеспечили более 21 тысячи пенсионеров и членов малообеспеченных семей по всей России.