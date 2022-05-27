Гильдия ремесленников появилась во Владимирской области

На базе Торгово-промышленной Палаты Владимирской области для решения общих проблем была создана Гильдия ремесленников. Об этом написали «Владимирские ведомости».

Ключевым вопросом союза стали продвижение товаров и поиск рынков сбыта. Народные мастера и ремесленники хотели бы продвигать свои изделия ручной работы на местные и российские рынки, сообщила «Экономика сегодня».

Возглавила Гильдию ремесленников генеральный директор компании «Шелковая коллекция» из Кольчугинского района Оксана Шевцова. Членами организации также стали специалисты мастерской лаковой миниатюры, мастера резьбы по дереву, гончарного дела и иконописи и другие.