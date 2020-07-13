Гигантскую акулу поймали на Сахалине

Пойманная особь оказалась молодой сельдевой акулой. В сахалинских водах ее сородичи попадаются довольно часто. Однако этот вид акулы редко подплывает близко к берегам. По словам местных рыбаков, хищница могла заплыть в реку во время охоты за косяком лососевых.

«Акулы заходят в реки обычно в погоне за рыбой. Поскольку у берегов Сахалина относительно большие приливы, то и морская вода заходит в придонном слое на много километров от устья», — поснил Владимир Раков, ученый ДВО РАН.

Специалисты связывают появление акулы в реке с сильными приливами, порой приносящими в реки и морских обитателей, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Однако пользователи социальных сетей выражают сомнения в том, что такую тяжелую акулу можно было поймать на спиннинг, и называют видео фейком.