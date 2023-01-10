Общество 10 января 2023, 20:02 Гигантский снежный кролик из Перми заворожил российскую звезду МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ! / ВКонтакте

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Жительница коттеджного поселка в Перми решила порадовать соседей необычным арт-объектом.

Жительница коттеджного поселка в Перми решила порадовать соседей необычным арт-объектом. Юлианна М. слепила возле своих ворот снежный символ 2023 года, который привлек внимание не только прохожих, но и российских звезд. Снимком кролика поделилась у себя на личной странице актриса театра и кино Юлия Меньшова.

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«Это не банальный снеговик, а очаровательный гигантский кролик. Он вполне себе вписывается в наш снежный ландшафт и выглядит очень органично», — написала Меньшова.

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Создательница белой фигуры приятно удивилась такому вниманию. Она не ожидала увидеть свою работу в аккаунте артистки. Мастерица также поделилась, что снежный символ стал местом притяжения многих жителей. Люди приходят к дому специально, чтобы сфотографироваться с зимним чудом.

Экологичная фигура ручной работы поразила и жителей Ярославля. Там мужчина слепил Деда Мороза, похожего на ватную елочную игрушку.