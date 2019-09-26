Платон Беседин считает, что Грета Тунберг напоминает малолетнего антихриста Дэмиена Торна из фильма «Омен» и даже немного по разговору похожа на Гитлера. По его словам, сейчас фрики хорошо продаются, как в «Уродцах» Тода Броунинга или средневековых балаганах. Он отметил, что этот факт превратил их в некий доминантный тренд, что в какой-то степени установило в мире «диктатуру меньшинств».

«Фразу Ницше „Бог умер“ тут надо понимать не относительно самого Бога, а относительно нашего разумения о Нем. Оно выпарилось — и теперь все дозволено. Даже торговля слезами больных детей», — написал Беседин в колонке.

По его словам, не стоит жалеть Грету, ведь она выступает в ООН, «тусуется с Соросом и Шварценеггером», ее номинируют на Нобелевскую премию мира, и подчас даже говорит правильные вещи.

«Так что не жалейте великомученицу стокгольмскую — пожалейте себя. Потому что история Греты лучше всего описывается словами Антония Великого: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы…», — подчеркнул писатель.

Беседин заявил, что возникает много вопросов к тем, кто раскручивает Тунберг — к родителям, организациям, политикам, сообщил сайт «Царьград».

«Гигантский психоцирк, ставший корпорацией по взращиванию и раскрутке монстров», — написал он.

По его мнению, Бузова и Грета нужны, чтобы скрывать тотальную деградацию общества: «Нет, вы не тупы и не больны. Вы умны и красивы. Не верите? Смотрите на Грету и Бузову».