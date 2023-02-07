Общество 07 февраля 2023, 12:07 Гигабитный интернет стал доступен для 4,7 млн семей Московского региона freepik

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МТС расширила сеть фиксированной связи в Подмосковье. В прошлом году доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще порядка 100 тысяч семей. Теперь в регионе современными цифровыми сервисами на основе интернета могут пользоваться около 4,7 миллиона домохозяйств.

МТС проложила волоконно-оптические линии связи в новых ЖК, а также модернизировала сеть в старом жилом секторе. Общая протяженность сети компании в столичной агломерации превысила 47 700 километров. За год она увеличилась на 1 500 километров, что равно расстоянию от Москвы до Перми или Новороссийска.

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«За прошлый год высокоскоростной интернет появился в 490 домах, в результате чего к сети GPON подключено уже более 94% домохозяйств в столице и до 70% в области в зависимости от конкретного городского округа», — сообщили в компании.

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Сеть домашнего интернета прокладывали в различных районах столицы и региона. Среди крупных ЖК —«Эталон-Сити», «Хорошевский», «Некрасовка Парк», «Кленовые аллеи», «ЗИЛАРТ», «Андерсен», «Баланс», «Вестердам».

В Подмосковье сеть расширяли в близких к столице городах Балашиха, Мытищи, Лобня, Химки, Одинцово, Подольск, а также в более отдаленных Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Серпухове, Дмитрове и Чехове.

«Сегодня высокоскоростной домашний интернет стал важным элементом повседневной жизни. Благодаря ему можно пользоваться различными сервисами в составе экосистемы компании, например, смотреть фильмы в домашнем кинотеатре, быстро скачивать контент, пользоваться функциями „умного дома“, а также звонить через Wi-Fi-сеть», — отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона оператора МТС Павел Плясенко.

Он также подчеркнул, что компания продолжит развивать сеть фиксированной связи в регионе.