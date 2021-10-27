Гигабайты информации, ОФП и поддержка. Непомнящий рассказал, как готовится к матчу за шахматную корону

Меньше месяца осталось до начала одного из самых ожидаемых событий в мире спорта — матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Ян Непомнящий бросит вызов действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карслену. Отложенный на год из-за пандемии матч стартует 26 ноября в Дубае, где в эти же сроки будет проходить Всемирная выставка EXPO — одно из самых масштабных событий в мире. «Творческий разум: определяя будущее» — так звучит основная тема павильона России на EXPO, на котором страны презентуют свои достижения и её смысл в полной мере ассоциируется с Яном Непомнящим.

Накануне вылета в ОАЭ, сильнейший шахматист России объявил о сотрудничестве с «Норникелем». В церемонии подписания соглашения, прошедшей в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника, приняли участие старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова и исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

«Молодые, талантливые, амбициозные юноши и девушки — вот главный ресурс нашей страны, определяющий её будущее. Помочь им осознать и раскрыть свой потенциал, сформировать ценностные ориентиры — стратегическая задача, которой „Норникель“ уделяет особое внимание. Мы считаем, что Ян Непомнящий — отличный пример для нашей молодежи. Он смог развить талант трудом и упорством. Его спортивный путь был непростым, но сегодня он в шаге от вершины. Ян Непомнящий — один из ярких шахматных брендов нашей страны. Надеемся, что поддержка „Норникеля“ поможет Яну раскрыть свой безграничный потенциал и будет способствовать в реализации его шахматных проектов», — сказала Лариса Зелькова.

Говоря об ожиданиях от сотрудничества, Ян Непомнящий отметил, что они адресованы прежде всего к себе. «Я очень польщен тем, что „Норникель“ обратил внимание не только на наш вид спорта, но и на мою персону — теперь я амбассадор компании. Рассчитывая, что удастся выйти на новый уровень, как это ни банально звучит, мастерства. Мне в жизни довольно сильно повезло, что я с детства занимаюсь тем, что мне сильно нравится. Это является и хобби, и работой, и увлечением, и страстью. Поэтому, когда есть такая поддержка, можно сосредоточиться на шахматах и не думать о более бытовых в этом плане вопросах», — рассказал гроссмейстер.

Подготовку к матчу Непомнящий начал ещё в мае, через пару недель после победы в турнире претендентов. И гигабайтами информации она не ограничивалась. «Надо подойти в оптимальной форме как психологически, так и физически. Всё это время было много ОФП — ходил в зал, бассейн. Для развлечения были баскетбол, футбол, единоборства», — отметил Непомнящий.

Ранее в этом году «Норникель» стал партнёром Международной федерации шахмат (FIDE) по глобальному развитию детских и юношеских шахмат. «Мы считаем, что развитие и вовлечение молодежи в шахматы — это очень тонкий и перспективный способ развивать нашу российскую интеллектуальную элиту. „Норникель“ системно участвует в аналогичных проектах других спортивных федераций, потому что развитие юношеского спорта — это очень важный аспект, который позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. И, конечно же, в наших городах везде развивается спорт. Для компании это важная часть нашей социальной политики. Мы были бы счастливы, если бы у Яна в его напряженном расписании когда-нибудь нашлось время для того, чтобы приехать в Норильск и сыграть, дать мастер-класс и пообщаться с нашими юными шахматистами и взрослыми», — сказала Лариса Зелькова. «При первой оказии», — ответил Ян Непомнящий.

Но сперва его ждет противостояние с Магнусом Карлсеном. Норвежец является обладателем титула чемпиона мира с 2013 года, когда он выиграл матч у Вишванатана Ананда (Индия) в Сочи. За всю историю шахмат только 21 игрок добивался титула чемпиона мира. 11 из них представляли Советский Союз и Россию.