Общество 29 февраля 2024, 13:25 Гидрометцентр: весна на Ставрополье начнется с теплой погоды без осадков

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Гидрометцентр Ставропольского края составил прогноз погоды на ближайшие дни. Об этом сообщил RT.

Так, сегодня, 29 февраля, воздух в регионе прогреется до +13 градусов. Порывы ветра будут достигать 11-14 метров в секунду.

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В первый день весны столбики термометров покажут отметку в +8…+13 градусов. Осадков не ожидается. Сила ветра уменьшится до 5-10 метров в секунду.