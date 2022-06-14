Гидрометцентр установил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде из-за грозы в Москве и Московской области. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 15 июня, указано на сайте Гидрометцентра России.

Прогностическая карта гласит, что москвичей гроза ожидает с 16:00, жителей области с 12:00 14 июня до полуночи. В Подмосковье также объявлен аналогичный «желтый» уровень пожарной опасности. Он будет действовать до 21:00 14 июня.

Днем в регионе, по данным станции на ВДНХ, ожидается +25…+27 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Будет дуть южный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Ночью температура воздуха составит +13…+15 градусов. В регионе, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.