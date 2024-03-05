Общество 05 марта 2024, 13:27 Гидрометцентр Удмуртии предупредил о резком похолодании с 6 марта

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Резкое похолодание ожидается в Удмуртии с 6 марта. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Ночью температура опустится до -9…-16 градусов. В северных районах возможны морозы до -16…-19 градусов.

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В праздничные дни есть вероятность потепления. Территорию региона могут накрыть осадки в виде обычного и мокрого снега, добавил RT.