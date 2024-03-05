Общество 05 марта 2024, 18:10 Гидрометцентр Татарстана зафиксировал новый температурный рекорд в Казани

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Гидрометцентр Татарстана зарегистрировал новый температурный рекорд в Казани в понедельник, 4 марта. В этот день температура воздуха в городе составила +3 градуса, написал сайт inkazan.ru со ссылкой на метеостанцию «Казань-Сокол».

Как уточнил RT, похожий плюсовой максимум в начале марта метеорологи фиксировали лишь в 1995 году. Тогда столбики термометров показывали +3,9 градуса.

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Синоптики обещают горожанам на этой неделе от 0 градусов в дневное время суток. Ночью температура опустится до -24 гадусов в отдельных районах республики.