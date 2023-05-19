Общество 19 мая 2023, 15:06 Гидрометцентр Татарстана продлил в регионе штормовое предупреждение

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В Татарстане в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах продлили штормовое предупреждение. Об этом написал inkazan.ru, ссылаясь на региональный гидрометцентр.

В сообщении говорится, что до 29 мая на территории республики ожидается высокая пожарная опасность лесов. Местами уровень опасности достигает пятого класса.

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Жителей региона предупреждают, что за разведение костров в лесах и за незаконное там нахождение можно получить административный штраф.