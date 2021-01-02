Гидрометцентр сообщил о возвращении в Москву зимней погоды

На следующей неделе днем в Москве будет до 8 градусов мороза, ночью — до минус 10 градусов.

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет –2…–7, днем 0…–5, то есть положительных температур уже не будет», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, похолодание принесут юго-восточные ветры. Во вторник, 5 января, ожидается –4…–9 градусов ночью и –2…–7 градусов днем. В среду и четверг ночью прогнозируют –5…–10 градусов, днем будет –3…–8. Такую погоду Вильфанд назвал «вполне зимней».

Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем в субботу, 2 января, в Москве ожидается 0…+2 градуса. Выпадет мокрый снег, возможен дождь, гололедица.

В воскресенье, 3 января, в столице будет 0…–2 градуса, местами возможен небольшой снег, гололедица.

Сейчас температура воздуха в столице превышает норму на 7-8 градусов, говорил Вильфанд.