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    05 мая 2021, 04:46

    Гидрометцентр сообщил о дождях в Москве 9 мая

    Кирилл Фролов

    В Москве на День Победы прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди. В ночь на 9 мая будет +3…+8, днем ожидается +11…+16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Гидрометцентр сообщил о дождях в Москве 9 мая

    По словам метеоролога, прогноз будет уточняться каждый день, чтобы определить, необходим ли разгон облаков для проведения парада Победы. Сейчас такие мероприятия готовятся, добавил собеседник.

    В ближайшие дни, по его словам, погода в столице улучшится. Однако кратковременные дожди не прекратятся.

    В среду 5 мая местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +12…+15 градусов.

    В ночь на 6 мая будет +7…+9 градусов, днем прогнозируют +17…+19, по области — до +20 градусов. И также пройдут кратковременные дожди.

    В пятницу 7 мая погода существенно не изменится, местами возможен небольшой дождь. Днем будет +14…+16 градусов.

    Суббота 8 мая ожидается дождливой и прохладной. Температура немного снизится и составит +11…+16 градусов.

    Кратковременные дожди и до +15 градусов предсказывают на 9 мая и в центре погоды «Фобос».