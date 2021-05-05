Гидрометцентр сообщил о дождях в Москве 9 мая

В Москве на День Победы прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди. В ночь на 9 мая будет +3…+8, днем ожидается +11…+16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, прогноз будет уточняться каждый день, чтобы определить, необходим ли разгон облаков для проведения парада Победы. Сейчас такие мероприятия готовятся, добавил собеседник.

В ближайшие дни, по его словам, погода в столице улучшится. Однако кратковременные дожди не прекратятся.

В среду 5 мая местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +12…+15 градусов.

В ночь на 6 мая будет +7…+9 градусов, днем прогнозируют +17…+19, по области — до +20 градусов. И также пройдут кратковременные дожди.

В пятницу 7 мая погода существенно не изменится, местами возможен небольшой дождь. Днем будет +14…+16 градусов.

Суббота 8 мая ожидается дождливой и прохладной. Температура немного снизится и составит +11…+16 градусов.

Кратковременные дожди и до +15 градусов предсказывают на 9 мая и в центре погоды «Фобос».