25 января 2024, 16:27
Гидрометцентр России: февраль в Нижегородской области будет близок к климатической норме
Сотрудники Гидрометцентра России рассказали, какую погоду в феврале ожидать жителям Нижегородской области. По их данным, последний месяц зимы будет приближен к климатической норме, написал сайт newsnn.ru.
Средняя температура в феврале по всей области составит -7, -10 градусов. Количество осадков будет варьироваться около средних значений.
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Как уточнили на сайте регионального управления МЧС, такие погодные показатели соответствуют средним многолетним значениями для данного региона.
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