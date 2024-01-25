Общество 25 января 2024, 16:27 Гидрометцентр России: февраль в Нижегородской области будет близок к климатической норме

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Сотрудники Гидрометцентра России рассказали, какую погоду в феврале ожидать жителям Нижегородской области. По их данным, последний месяц зимы будет приближен к климатической норме, написал сайт newsnn.ru.

Средняя температура в феврале по всей области составит -7, -10 градусов. Количество осадков будет варьироваться около средних значений.

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Как уточнили на сайте регионального управления МЧС, такие погодные показатели соответствуют средним многолетним значениями для данного региона.